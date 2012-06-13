В столице за медицинской помощью обратились 59 иностранцев

В Киеве со времени официального открытия фан-зоны за медицинской помощью обратились 107 пациентов, 59 из них – иностранцы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя начальника Главного управления здравоохранения КГГА Аллу Арешкович.

По ее словам, тяжелых травм и заболеваний нет, лишь ссадины, аллергические реакции, соматические заболевания, повышение артериального давления, перегрев. Зарегистрировано также 7 обращений иностранных гостей по поводу сильного алкогольного опьянения.

Все они получили соответствующую помощь, консультацию специалистов и уже выписаны из больницы, сказала А.Арешкович.

Жалоб на действии медицинского персонала не поступало, подчеркнула она, добавив, что все без исключения медицинские работники прошли аттестацию экспертами УЕФА.