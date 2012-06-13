Полтавщина: под колесами поезда погибли два человека

В Полтавской области поезд смертельно травмировал двух человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе линейного отдела милиции на станции Кременчуг.

По их данным, 12 июня в 18.30 около остановочной платформы станции Маламовка перегона Крюков на Днепре - Бурты Южной железной дороги электровозом грузового поезда были смертельно травмированы неизвестные мужчина и женщина. На вид им около 30-40 лет.

Мужчина и женщина начали переходить пути по железнодорожному переходу, где в это время по парной колее двигался грузовой поезд в направлении ст. Бурты. Мужчина с женщиной стояли и ждали, пока он проедет, находясь на рельсах нечетной колеи, по которым с другой стороны уже двигался грузовой поезд в направлении ст. Крюков на Днепре. Машинист этого поезда подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. От удара мужчина и женщина получили травмы, не совместимые с жизнью.

Задержка движения поезда составила 17 мин.

Кременчугская транспортная прокуратура и сотрудники линейного отдела милиции на ст. Кременчуг проводят проверку наличия признаков преступления в действиях поездной бригады данного поезда и все обстоятельства этого чрезвычайного происшествия.