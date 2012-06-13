Житомирщина: возле села нашли 14 мин времен войны

В Житомирской области мужчина нашел возле села 14 мин времен войны.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Житомирской области.

Опасные находки - 14 минометных мин и 2 ручных гранаты времен Великой Отечественной войны - обнаружены вчера, 12 июня, жителем села Волянщина Володарско-Волынского района во время сбора металлолома вблизи села.

Мужчина сразу же сообщил о них в службу гражданской защиты Володарско-Волынского района.

Сейчас мины и гранаты оградили, их охраняет милиция. Уничтожение взрывоопасных предметов запланировано на завтра.