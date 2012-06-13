Житомирщина: возле села нашли 14 мин времен войны
15:11, 13 июня 2012Новости регионов
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Собирая металлолом
В Житомирской области мужчина нашел возле села 14 мин времен войны.
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Житомирской области.
Опасные находки - 14 минометных мин и 2 ручных гранаты времен Великой Отечественной войны - обнаружены вчера, 12 июня, жителем села Волянщина Володарско-Волынского района во время сбора металлолома вблизи села.
Мужчина сразу же сообщил о них в службу гражданской защиты Володарско-Волынского района.
Сейчас мины и гранаты оградили, их охраняет милиция. Уничтожение взрывоопасных предметов запланировано на завтра.
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