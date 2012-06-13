В Луганской области произошел разлив 2 кг ртути

В городе Антрацит Луганской области на Государственной холдинговой компании «Луганскуглеремонт» произошел разлив 2 кг ртути на площади около 20 кв. м.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Луганской облгосадминистрации, происшествие произошло вчера, 12 июня.

Разлив ртути произошел во время транспортировки сейфа с неэксплуатируемого помещения лаборатории завода.

Подразделением МЧС проведены работы по демеркуризации места разлива. Администрацией завода с представителями ГО ГУ МВД организована охрана. Решен вопрос об изъятии ртути представителями предприятия «Александра» (Алчевск), которое имеет лицензию на ее транспортировку и хранение.