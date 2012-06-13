В Киеве 6 из 11 пляжей получили санитарные паспорта

В Киеве по состоянию на 13 июня 6 из 11 городских пляжей, которые готовили к летнему сезону 2012 года, получили санитарные паспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП «Плесо».

В частности, уже имеют такие санпаспортв пляжи: «Детский» (получил 18 мая), «Молодежный» (21 мая), «Радуга», «Тельбин», «Венеция» (24 мая), «Черторой» (31 мая).

На остальные 5 пляжей предприятие планирует получить санитарные паспорта поэтапно (это пляжи «Предместная слободка», «Золотой», «Пуща-Водица», «Вербный» и «Центральный»).

Как информируют в “Плесо”, на сегодняшний день возобновлено водоснабжение на пляжах «Золотой» и «Центральный», специалисты решают вопрос относительно обеспечения водой пляжа «Пуща-Водица». Проведены лабораторные исследования проб питьевой воды, воды поверхностных водоемов и песка (почвы).

На пляжах, которые чаще всего посещают киевляне и гости столицы, в частности на «Детском», «Молодежном», «Центральном», «Тельбин» и «Венеция», проведена предварительно частичная подсыпка песка.

На пляжах и в зонах отдыха дополнительно установлены 27 мобильных туалетных кабинок и приобретены 6 новых фонтанчиков для питьевой воды. Функционируют 17 пунктов оказания первой неотложной помощи, которые обеспечены всеми необходимыми медикаментами и дезинфицирующими средствами.