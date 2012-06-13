В Луцке постоялец гериатрического интерната торговал наркотиками

В Луцке 40-летний мужчина, находясь в гериатрическом доме-интернате, наладил канал сбыта марихуаны.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

По словам начальника отдела по борьбе с незаконным обращением наркотиков УМВД Украины в Волынской области Василия Коваля, мужчина систематически продавал наркотические средства. Первую оперативную закупку правоохранители осуществили в феврале 2012 года, после чего отслеживали «деятельность» наркоторговца.

Выяснилось, что такой бизнес человек поставил на профессиональную основу. Поскольку в дом-интернат можно попасть путем свободного доступа, он беспрепятственно сбывал наркотики всем желающим, отметил В.Коваль.

При обыске комнаты, где жил подозреваемый, милиционеры выявили еще 250 граммов готовой к продаже марихуаны.

По данному факту продолжается проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.