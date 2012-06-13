Милиция опровергает информацию о взрыве в киевском банке

Столичная милиция опровергает информацию в СМИ о взрыве в одном из киевских банков.

Как сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве Игорь Михалко, «эта информация не отвечает действительности».

Он объяснил, что отдельные банки для выявления возможных грабителей применяют практику провокаций, выставляя муляжи или пачек с деньгами, или кейсы, в которых якобы находятся деньги, заряжая эти муляжи краской.

По словам И.Михалко, так же было и в одном из киевских банков, когда женщину-кассира не предупредили о содержании чемодана. Открыв его, кассир была забрызгана такой краской.