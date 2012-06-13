В Киеве под колесами автомобиля погиб 2-летний ребенок.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ Киева, это произошло около 14-ти часов на улице Булаховского, 2, возле магазина «Агромат», что в Святошинском районе.

В частности, там стоял припаркованный «Nissan Almera». Вдруг из его салона на проезжую часть выбежал маленький мальчик. Водитель автомобиля «ГАЗ-53», который в это время двигался в направлении проспекта Палладина, увидел маленького пешехода и пытался избежать наезда. Он взял руль налево, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Chevrolet Lacetti». Однако беды избежать не удалось и ребенок погиб на месте происшествия.

На месте ДТП было выяснено, что «Nissan» прибыл в столицу из Черкасской области. Родители оставили ребенка в салоне, а сами пошли в торговый центр.

Начато расследование причин этого происшествия.