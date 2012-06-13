Морская вода у всего побережья Одессы пригодна для купания
10:04, 13 июня 2012Новости регионов
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Заявляют в городской СЭС
Морская вода у всего побережья Одессы пригодна для купания, заявляют в городской санэпидемстанции.
Согласно анализам проб морской воды, взятых специалистами СЭС у побережья Одессы, превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено.
В Одесской горСЭС уточнили, что «вода исследовалась на рН, соленость, наличие в пробах нитратов, нитритов, фосфатов, общего железа и нефтепродуктов».
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