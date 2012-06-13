Почему случился обвал жилого дома в Луцке?

Прокуратура Луцка рассматривает несколько версий причин обвала жилого дома по улице Ривненской, 109.

Об этом сказано в переданном УНИАН сообщении пресс-службы прокуратуры Волынской области.

В частности, как указано в сообщении, возможно, обвал стен в жилой пятиэтажке могли повлечь: нарушение правил проведения строительных работ при строительстве; нарушение правил проведения строительных работ при реконструкции нежилого помещения – бывшего продовольственного магазина; неправильная эксплуатация дома коммуникационными системами и служебная халатность со стороны работников ЖКП № 7 и городского совета Луцка при эксплуатации дома.

Для расследования этого преступления создана следственно-оперативная группа в составе работников прокуратуры Луцка и УМВД Украины в Волынской области. На это время в рамках досудебного следствия правоохранители провели выемку строительной документации и назначили ряд необходимых экспертиз.

Кроме того, проводится допрос (в статусе свидетелей) жителей разрушенного дома и других людей.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в 04.25 между первым и вторым подъездами дома по улице Ривненской, 109, в Луцке произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи. Разрушено 8 квартир. В доме всего 6 подъездов.

Погибли два пенсионера.

77 жителей разрушенного дома поселены в гостинице «Свитязь». Всего на отселение планируется 123 человека.