На Луганщине ветрянка и скарлатина
16:59, 12 июня 2012Новости регионов
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Карантин в нескольких детсадах
В 17 группах детских дошкольных учреждений Луганской области введен 11-дневный карантин в связи с ростом заболеваемости ветряной оспой и скарлатиной.
Об этом сообщили УНИАН в Луганской областной СЭС, отметив, что за прошлую неделю отмечался рост заболеваемости ветряной оспой и скарлатиной.
Заведующий эпидемиологическим отделом СЭС Спартак Гаврик не назвал точное количество заболевших, но отметил, что ситуация не критическая. По его словам, "была заболеваемость, когда закрывали до 45 групп".
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