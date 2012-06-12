На Луганщине ветрянка и скарлатина

В 17 группах детских дошкольных учреждений Луганской области введен 11-дневный карантин в связи с ростом заболеваемости ветряной оспой и скарлатиной.

Об этом сообщили УНИАН в Луганской областной СЭС, отметив, что за прошлую неделю отмечался рост заболеваемости ветряной оспой и скарлатиной.

Заведующий эпидемиологическим отделом СЭС Спартак Гаврик не назвал точное количество заболевших, но отметил, что ситуация не критическая. По его словам, "была заболеваемость, когда закрывали до 45 групп".