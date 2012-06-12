В Тернополе водоканал могут отключить от электроснабжения

ОАО «Тернопольоблэнерго» предоставило неделю руководству КП «Тернопольводоканал» для того, чтобы погасить долг в 3,4 млн грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор энергосбыта ОАО «Тернопольоблэнерго» Сергей Оляницкий, из-за задолженности энергетики намеревались сегодня обесточить объекты водоканала, о чем предупредили руководство коммунального предприятия. Однако во время сегодняшней встречи руководителя ОАО «Тернопольоблэнерго» с городским председателем Сергеем Надалом была достигнута договоренность об отсрочке ограничения электроснабжения для КП «Тернопольводоканал».

«Мы пошли на уступки и дали водоканалу срок до 19 июня. Если же в указанный срок долг не будет погашен, то мы вынуждены будем действовать согласно законодательству и ограничить электроснабжение должника», – сказал С.Оляницкий.

По его данным, по состоянию на 1 июня долг КП «Тернопольводоканал» достиг почти 3,4 млн грн, причем только за май этот долг увеличился на 825 тыс. грн.

«Расчет предприятия за электроэнергию составляет лишь 68% от потребленной. Такая ситуация составляет угрозу для своевременных и полных расчетов ОАО «Тернопольоблэнерго» с ГП «Энергорынок», что может привести к ограничению электроснабжения всей области», – отметил С.Оляницкий.

По его данным, в мае самым большим должникам было временно ограничено электроснабжение, в частности АТП 16154 (за долг в 10 тыс. грн), ООО «Волхотен-гранит» (12 тыс. грн), городскому квартирно-эксплуатационному отделу (19 тыс. грн).