В Крыму начали раздавать льготникам социальные карты

В Крыму управления труда и социальной защиты населения начали раздавать гражданам льготных категорий социальные карты, которые позволят им покупать продукты и лекарства со скидками до 7%.

Как сообщила пресс-служба крымского правительства, дисконтные карточки планируют раздать более 500 тысячам жителей региона, 11 июня их уже получили 3,5 тысяч жителей Симферополя.

Сотрудники управления труда и соцзащиты и волонтеры вместе с соцкартами выдают брошюру с информацией о проекте и перечнем магазинов - к программе присоединились более 270 объектов торговли, сферы услуг и аптек.

"Дисконтную карту получат 9 основных льготных категорий граждан. Кроме того, в регионах Крыма подготовят дополнительные списки граждан, которые также станут участниками программы. В список включат работников здравоохранения, образования, культуры и других сфер. Получить карту крымчане смогут в управлениях труда и социальной защиты по месту жительства. Порядка 60 тысяч ветеранов войны и труда получат карту на дому", - сообщила пресс-служба Совмина Крыма.

Как сообщал УНИАН, в Крыму проживают почти 2 миллиона человек.