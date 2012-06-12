В Киеве две наркологические клиники «подсаживали» людей на наркотики

СБУ и прокуратура Киева вычислили две наркологические клиники, “которые не просто не лечили людей, а, наоборот, еще больше подсаживали их на наркотические препараты”.

Об этом пишет газета “Сегодня”.

Отмечается, что все началось с того, что прокуратура вместе с СБУ проверила закупки наркопрепаратов, выяснив, сколько их заказывали частные клиники.

«Вышли на два центра (один на ул. Стельмаха, второй на ул. Попудренко), которые в больших количествах брали ампулы сильнодействующего наркотического препарата «Бупренорфин гидрохлорид», - рассказала газете прокурор отдела защиты конституционных прав и свобод граждан прокуратуры Киева Инна Сухоставец. По ее словам, этот препарат предназначается для лечения тяжелых травм.

«Начали проверять, имеют ли они право колоть. Оказалось, что у них нет лицензии на лечение инъекционным путем наркотическими препаратами. Они должны проводить комплексную таблетированную терапию», - сообщила она.

В этих же клиниках, как полагает следствие, «было налажено конвейерное подсаживание наркоманов и выкачивание с них денег». «Ведь, согласно заключению независимых наркологов, подобные инъекции снижали ломку, но лишь на время. Проще говоря, люди просто приходили в клинику за очередной дозой», - пишет газета.

По данным прокуратуры, 90% пациентов клиник были постоянные клиенты, и якобы врачи об этом знали.

«Поскольку колоть наркоману один препарат полгода было бы подозрительно, фамилию и адрес проживания клиентов для документации постоянно меняли», - рассказывают в прокуратуре. Как пишет газета, «в день в клинику приходило около 100 человек, курс до 10 дней стоит около 900 грн», поэтому «получается, что укол обходился наркоману где-то в 90 грн, а в закупке эта же ампула стоит 7 грн».

Газета не смогла связаться с врачами клиник. В то же время эксперты отмечают, что подобных клиник в столице пару десятков. Замглавы организации «Движение противодействия наркомании и наркокоррупции» Роман Ступницкий сообщил газете, что «у нас сейчас в столице открылась масса центров якобы реабилитации, которые, по сути, являются замаскированными наркопритонами». «Они берут лицензию на оборот наркотических препаратов, наркоман туда приходит, платит деньги и получает дозу», - добавил он. По его словам, оборот одной клиники в день 20 тыс. грн, а в год - до 8 млн грн. Р.Ступницкий говорит, что нередко собственниками таких клиник являются и сами наркозависимые люди, которые берут на работу медсестру и нарколога. «У таких клиник, как правило, серьезные «крыши», - добавил он.