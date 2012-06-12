Суд в Николаеве начал слушание дела Оксаны Макар

Центральный районный суд Николаева в закрытом режиме начал слушание по сути дела Оксаны Макар.

Как передает корреспондент УНИАН, в зал не допустили мать одного из обвиняемых Артема Погасяна Ларису Погасян. Ей сказали, что вызовут на заседание в качестве свидетеля.

Перед началом слушания члены общественных организаций разыграли сценку: активист в кухонном фартуке с надписью «Судья-стряпчий» раздавал прохожим вареную лапшу из кастрюли, что, по мнению общественников, символизирует необъективность суда.

Под зданием суда 6 палаток развернула общественная организация «Гард-N». В палатках круглосуточно находятся члены организации. Они требуют частично открытого суда, кроме рассмотрения эпизодов, содержащих интимные подробности.

В палаточном городке висят плакаты: «Открытый суд – залог правды», «Требуем открытого суда по делу Оксаны Макар», «Закрытый суд – спящая совесть».

Сегодня активисты «Гард-N» передали председателю Центрального районного суда Голубкину свое ходатайство с требованиями, а также копии подписей граждан за открытый суд. Такое же ходатайство должен передать судье адвокат матери О.Макар Татьяны Суровицкой Николай Катеринчук.

Те же требования частичной открытости суда выдвигают также члены общественной организации «Громада против беззакония». Об этом корреспонденту УНИАН сообщила глава этой организации Евгения Матейчук. Она считает, что в деле есть моменты, которые могут быть открыты для общественности. «Суд должен быть открытым, учитывая резонансность дела», - сказала Е.Матейчук. «Громада против беззакониня» также собрала около 300 подписей за открытое слушание дела.

Как сообщал УНИАН, 9 марта трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке девушку нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь Оксаны, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.

На предварительном заседании по делу 24 мая сyдья Цeнтpaльнoгo paйoннoгo cyдa Николаева Eлена Ceливaнoвa пpинялa peшeниe вести слушания в закрытом режиме.

Троим oбвиняемым инкриминируется coвepшeние пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Одному из них также вменяют ч. 3 cтaтьи 153 (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).