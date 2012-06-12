Житомирщина: мужчина ограбил и пытался сжечь пенсионерку

12:24, 12 июня 2012
Новости регионов
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Соседи вызвали ей скорую

В Житомирской области задержан мужчина, который ограбил и пытался сжечь пенсионерку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила руководитель Отдела связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, в одном из сел Коростенского района ночью 8 июня в помещение 75-летней пенсионерки ворвался мужчина, который начал требовать деньги и другие ценности, применяя при этом к женщине физическую силу и угрожая ножом. После нескольких часов издевательств нападающий связал жертву, положил на диван, забросал подушками и одеялами и поджег сразу в нескольких местах дом. Лишь дождавшись, пока огонь достаточно разгорится, покинул жилье, прихватив найденные около 200 грн, продукты питания и спиртное, рассказала А.Ващенко.

Пострадавшую женщину нашли соседи, которые заметили пожар и вызвали ей скорую. В дальнейшем пенсионерка смогла рассказать работникам милиции, что с ней случилось.

10 июня преступник был задержан.

В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст.187 (разбойное нападение, соединенное с проникновением в жилье), ч. 2 ст. 15, п.6 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

За совершенное нападающему грозит пожизненное лишение свободы или же заключение на срок от 10 до 15 лет, отметила А.Ващенко.

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