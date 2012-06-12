В Днепропетровской области в ДТП погибло 5 человек

Сегодня, 12 июня, в дорожно-транспортном происшествии в Днепропетровской области погибло 5 человек, из них 3 граждан России.

Об этом УНИАН сообщили в областном Управлении Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, трагедия произошла в 05.15 на 188 км автодороги Знамянка-Луганск-Изварино. Водитель автомобиля ВАЗ-21, 34-летний гражданин России, двигаясь из Кривого Рога в Днепропетровск, не придержался безопасной скорости движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомобиля, в том числе 4-месячный ребенок, погибли на месте. Еще один пассажир от полученных травм скончался в карете «скорой помощи».

По информации ГАИ, погибшая женщина с младенцем были украинцами, из Одесской области.