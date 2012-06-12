В Луцке стартовала акция «Чистый воздух».

Как сообщили УНИАН в Отделе информационной работы Луцкого городского совета, акция проводится с целью уменьшения антропогенной нагрузки на атмосферный воздух стационарными и передвижными источниками и продлится до 11 июля.

В этот период на местных предприятиях при выезде автомобильного транспорта на маршрут и на конечных остановках маршрутных такси, а также на улицах города будет осуществляться выездной контроль выбросов отработанных газов автомобильного транспорта. Замеры выбросов загрязняющих веществ автотранспорта будут фиксироваться в соответствующем акте. Затем будет осуществляться лабораторный контроль качества воздуха в пунктах мониторинга и на маршрутных постах.

При прохождении обязательного технического контроля физическим и юридическим лицам, которые являются владельцами транспортных средств или эксплуатируют их, будут выдавать талон проверки токсичности выбросов двигателя автомобиля установленного образца.