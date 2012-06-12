Черниговщина: в 9 районах повреждены почти 500 зданий

По уточненным данным, 10 июня в результате сильного ветра на территории девяти районов Черниговской области были повреждены крыши 496 зданий.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

По информации заместителя начальника управления Владимира Дейнеки, больше всего домов повреждено в Коропском районе (232), Куликовском и Корюковском (более 80 в каждом).

"Сегодня установили реальную картину произошедшего. Ведутся восстановительные работы", - сказал В.Дейнека.

По его словам, восстановительные работы в частном секторе выполняются силами хозяев, относительно зданий социального и культурного значения, то для их восстановления будут выделяться стройматериалы из регионального материального резерва.

"Заявки готовят в райгосадминистрациях, их будем прорабатывать в рабочем режиме", - объяснил заместитель начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций.

На 14.00 без электроснабжения в Черниговской области оставались жители свыше 150 населенных пунктов.

К ликвидации последствий ненастья привлечены подразделения МЧС, аварийные бригады облэнерго, ОАО "Укртелеком" и коммунальных служб.