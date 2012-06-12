В Донецке за медпомощью обратились 16 болельщиков Евро-2012

В Донецке за медицинской помощью обратились 16 туристов, приехавших на матчи Евро-2012, из них 10 были госпитализированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий.

По его словам, среди 10 госпитализированных есть «и наши, и иностранцы».

«Есть эксцесс – укус бездомной собаки. Укусила гражданина Франции в микрорайоне Текстильщик. Он был в больницу № 1 госпитализирован, обследован и пока отказался от дальнейшей госпитализации, но будет находиться под наблюдением медиков», - сказал губернатор.

Он также отметил, что в основном иностранные туристы обращаются по поводу незначительных повреждений кожи. «Есть еще много обращений среди иностранцев с растертостями стоп, ног и так далее. Наверное, у них физическая слабоватая подготовка. Среди них много полных», - сказал А.Шишацкий.

Как сообщил губернатор, «медуслуги им оказываются бесплатно, как бесплатно им предоставляются стоянки в том же аэропорту».

«Госпитализированные в больницу, как правило, после оказания медпомощи покидают медучреждение. Среди госпитализированных инфекционных больных, слава Богу, пока нет», - добавил А.Шишацкий.