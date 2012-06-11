В Харькове четыре человека пытались сбыть амфетамин

В Харькове задержаны четыре местных жителя, которые пытались сбыть амфетамин стоимостью 1 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По словам заместителя начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Украины в Харьковской области Сергея Полищука, милиционеры задержали двух 21-летних женщин и двоих мужчин, 42 и 43 лет (все ранее не судимые), которые обоснованно подозреваются в торговле наркотиками.

С.Полищук отметил, что во время проведения обысков и контрольных закупок у подозреваемых изъято около 1 кг амфетамина стоимостью около 1 млн. грн. По его данным, амфетамин поставлялся в Харьков из Китая.

В настоящее время продолжается работа, направленная на выявление и задержание других лиц, причастных к совершению этого преступления.

В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения – содержание под стражей, они содержатся в СИЗО. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении четвертого подозреваемого.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.