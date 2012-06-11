В Луцке завершены все работы на месте обвала дома
77 жителей поселены в гостинице
В Луцке завершены все аварийно-спасательные работы на месте обвала дома по адресу улица Ривненская, 109.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Волынской области.
Луцкие спасатели совместно с работниками коммунального предприятия «Луцккоммунтранс» завершили разбор строительных конструкций обвалившейся части жилого дома.
Работники строительной организации установили специальные опоры на первом, четвертом и пятом этажах для предотвращения дальнейшего обвала плит перекрытия.
На месте происшествия целую ночь дежурили бойцы МЧС, автокран и специальный аварийно-спасательный автомобиль.
Отселенные из дома граждане живут в гостинице.
На месте происшествия проводится экспертная оценка нанесенного ущерба, определяется возможность восстановления разрушенных квартир и дельнейшей эксплуатации дома.
Как сообщили УНИАН в Отделе информационной работы Луцкого городского совета, открыт специальный счет для сбора средств пострадавшим семьям.
Кроме того, из городского бюджета в помощь пострадавшим выделено 270 тыс. грн, каждая семья получит по 10 тыс. грн. Семьям также за средства города и области выделят квартиры, аналогичные разрушенным. То есть: 4 двухкомнатные и 4 трехкомнатные.
Городской председатель Луцка Николай Романюк также сообщил, что все дети, проживающие в доме, будут оздоровлены за средства областного и городского бюджетов.
Мэр также информировал корреспондента УНИАН, что в связи с этим чрезвычайным происшествием в ближайшее время в городе проверят состояние более 1750 домов.
Как сообщал УНИАН, 10 июня в 04.25 между первым и вторым подъездами дома на улице Ривненской, 109 в Луцке произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи. Разрушены 8 квартир. В доме всего 6 подъездов.
Погибли двое пенсионеров.
По факту гибели двух людей в результате обвала жилого дома возбуждено уголовное дело.
77 жителей разрушенного дома поселены в гостинице «Свитязь». Всего на отселение планируются 123 человека.