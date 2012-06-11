В Днепропетровске в трамвае пострадали 10 человек

10 человек пострадали в результате внезапного возгорания пороха, который перевозил в сумке один из пассажиров трамвая в Днепропетровске - член общественной организации охотников и рыбаков.

Об этом УНИАН сообщили в УСО МВД Украины, отметив, что инцидент произошел сегодня около 13.30, при этом трамвай был «полностью забит пассажирами».

По предварительной информации, владелец опасного груза приобрел взрывоопасную смесь в капсуле к зарядам в охотничьем магазине «Беркут».

Причины возгорания пороха устанавливаются, но специалисты не исключают, что это могло произойти в результате или падения сумки, или высокой температуры, или же обеих этих факторов.

В то же время, по данным источника в правоохранительных органах, сумка с порохом при повороте трамвая упала на пол, после чего произошел взрыв. По данным источника, 8 пассажиров получили легкие ожоги и доставлены в ожоговое отделение городской больницы № 2 Днепропетровска.

Также после взрыва стало плохо беременной женщине, которая находилась в другой части вагона.

Владелец опасного груза дает показания в Бабушкинском райотделе милиции Днепропетровска.

По словам начальника УСО МВД Украины Владимира Полищука, «непосредственно владелец опасного груза получил ожоги ног».

Как сказал В.Полищук, возгорания трамвая не произошло. На месте работают следственно-оперативные группы.

При этом он отметил, что квалификацию инцидента будут давать органы прокуратуры, но не исключено, что это может быть трактовано как несчастный случай или неосторожное обращение со взрывоопасными или легковоспламеняющимися веществами.

Также, сообщил В.Полищук, следствие будет выяснять, должным ли образом мужчина приобрел порох и почему перевозил его без соблюдения правил безопасности.