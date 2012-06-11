В Харькове с начала Евро-2012 за медпомощью обратилось 79 лиц

С начала Евро-2012, на протяжении 7-10 июня, в Харькове за медицинской помощью в лечебные учреждения города обратились 79 лиц.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Игоря Шурму.

По его данным, 32 лицам понадобилась медицинская помощь на стадионе «Металлист», в фан-зоне на площади Свободы - 45, в международном аэропорту «Харьков» и на железнодорожном вокзале - по 1 чел..

20 лиц были госпитализированы. Среди них 11 украинцев, 7 голландцев, 1 австралиец и 1 россиянин.

На протяжении 4 дней стадион, фан-зону, аэропорт и железнодорожный вокзал Харькова обслуживал 21 автомобиль скорой помощи.