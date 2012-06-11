Закарпатье: ураган повредил и сорвал крыши свыше 200 домов

В Закарпатской области вследствие урагана и ливня обесточены 12 населенных пунктов, повреждены крыши 200 жилых домов, административных зданий, церквей.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении МЧС Украины в Закарпатской области.

По данным управления, в ночь с 9 на 10 июня из-за урагана и ливня с градом в селе Турья Быстрая Перечинского района были частично повреждены крыши 194 жилых домов и полностью разрушены крыши 6 других зданий и местной церкви.

Кроме того, сильный ветер повалил свыше 100 деревьев на подворьях частных домовладений и вдоль улиц населенного пункта.

Вследствие повреждения линий электропередач село было полностью обесточено, на данный момент без света остаются 425 домохозяйств.

Также без электроснабжения остаются семь населенных пунктов в Великоберезнянском районе.

Кроме того, в пгт Большой Березный повреждены крыши зданий районной государственной администрации, дома культуры, гимназии и общеобразовательной школы. Обломки крыши из здания агрофирмы ветром отнесло на железнодорожные пути и повредило линии электропередач.

Работниками МЧС совместно с аварийной бригадой железной дороги полотно было расчищено от металлических конструкций кровли. Движение поездов на данном участке железнодорожной станции пгт Большой Березный не прекращалось.

Ликвидация последствий ненастья продолжается.