В Днепропетровске в салон трамвая бросили дымовую шашку

В Днепропетровске неизвестный бросил в салон трамвая дымовую шашку.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах, заметив, что инцидент случился сегодня после полдня. По словам собеседника агентства, по предварительной информации, одному человеку от дыма стало плохо.

В то же время в Управлении связей с общественностью МВД Украины эту информацию не подтвердили и не опровергли, заметив со ссылкой на УМВД в Днепропетровской области, что в дежурную часть милиции никакой информации по поводу инцидента не поступало.