Живодёра Ведулу требуют осудить к 5 годам лишения свободы

Представители зоозащитных организаций требуют осудить к 5 годам лишения свободы киевлянина Алексея Ведулу, который издевался и убивал бездомных собак.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом зоозащитники заявили во время митинга возле здания Святошинского районного суда г. Киева, где проходит четвертое заседание по делу А.Ведулы и его сообщника Романа Полибина, который снимал издевательства на видео.

Участники акции зажгли свечи и положили цветы к плакату с фотографиями замученных А.Ведулой животных.

«Мы очень надеемся, что сегодня наконец будет принят приговор», - отметила соорганизатор акции, представитель всеукраинского союза защиты животных «За жизнь» Офелия Моцарт.

Также зоозащитники требуют на законодательном уровне ужесточить наказание для тех, кто издевается над животными.

О.Моцарт также сообщила, что зоозащитники планируют проводить акцию возле здания суда до конца заседания, ожидая приговор.

Справка УНИАН. Согласно статье 299 «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса Украины, «издевательство над животными, относящимися к позвоночным, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, а также натравливание указанных животных друг на друга, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, - караются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев.

Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, - караются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до двух лет.