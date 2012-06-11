Во львовской многоэтажке сгорел лифт
13:32, 11 июня 2012Новости регионов
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Были задымлены квартиры
Во Львове в 9-этажном жилом доме произошел пожар в лифтовой кабине, вследствие чего были задымлены несколько квартир на 7-м и 8-м этажах.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС во Львовской области, пожар произошел ночью. Огнем была уничтожена лифтовая кабина и двое лифтовых дверей на седьмом и восьмом этажах.
Во время тушения пожара работники МЧС спасли из задымленных квартир 8 жителей, в том числе 5 детей.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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