Хмельниччина: две девушки утонули в пруду

В Хмельницкой области водолазы нашли тела двух девушек, 1998 года рождения, которые утонули в пруду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МНС Украины, несовершеннолетние жительницы с. Бригидовка Барского района Винницкой области утонули вечером 10 июня в пруду вблизи с. Зоряне Виньковецкого района во время празднования вместе с ровесниками дня рождения.