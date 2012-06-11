Хмельниччина: две девушки утонули в пруду
12:42, 11 июня 2012Новости регионов
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1998 года рождения
В Хмельницкой области водолазы нашли тела двух девушек, 1998 года рождения, которые утонули в пруду.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МНС Украины, несовершеннолетние жительницы с. Бригидовка Барского района Винницкой области утонули вечером 10 июня в пруду вблизи с. Зоряне Виньковецкого района во время празднования вместе с ровесниками дня рождения.
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