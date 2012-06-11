В Киеве на время Евро-2012 установят мобильные туалеты

В Киеве на время Евро-2012 установят мобильные туалетные кабины в местах парковки транспортных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, подписано соответствующее распоряжение горгосадминистрации.

Согласно документу, специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие «Киевводфонд» определено исполнителем работ по временному размещению мобильных туалетов и их обслуживанию.

Так, модульные кабины расположат в Днепропетровском, Одесском, Харьковском, Черниговском, Овручском, Ковельском и Житомирском направлениях. В целом определено около 45 локаций.