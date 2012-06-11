В Крыму женщина погибла, выпав из поезда
11:51, 11 июня 2012Новости регионов
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32-летняя женщина...
Жительница Крыма погибла, выпав из поезда.
Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел 8 июня на станции "Урожайная" в Красногвардейском районе автономии.
32-летняя женщина после инцидента была доставлена в больницу, где от полученных при падении травм умерла.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.
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