В Крыму женщина погибла, выпав из поезда

Жительница Крыма погибла, выпав из поезда.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел 8 июня на станции "Урожайная" в Красногвардейском районе автономии.

32-летняя женщина после инцидента была доставлена в больницу, где от полученных при падении травм умерла.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.