В Крыму женщина погибла, выпав из поезда

11:51, 11 июня 2012
Новости регионов
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32-летняя женщина...

Жительница Крыма погибла, выпав из поезда.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел 8 июня на станции "Урожайная" в Красногвардейском районе автономии.

32-летняя женщина после инцидента была доставлена в больницу, где от полученных при падении травм умерла.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

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