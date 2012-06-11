В Прикарпатье в пяти селах были подтоплены 113 жилых домов

В воскресенье в 20.00 в результате сильного дождя в 5 селах Тлумацкого и Коломыйского районов Ивано-Франковской области (Викняны, Кутище, Грушка, Отыния и Закревцы) произошло частичное подтопление 113 частных жилых домов и 125 приусадебных участков.

Как сообщает пресс-служба МЧС, по состоянию на 7.00 понедельника из 92 жилых домов и 110 приусадебных участков вода сошла самостоятельно (остались подтопленными 21 жилой дом и 15 приусадебных участков).

Подразделениями МЧС и коммунальными службами проводится откачка и отвод воды.

В селе Викняны работниками МЧС спасено 19 и эвакуировано 103 местных жителя. Они временно отселены к родственникам и соседям.