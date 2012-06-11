Обстоятельства разрушения дома в Луцке выяснят ровенчане

Обстоятельства разрушения дома в Луцке будут выяснять ровенские специалисты, которые и сделают экспертное заключение относительно последующего проживания в нем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно после заседания комиссии, которая выясняла причины аварии.

В целом, экспертиза продлится на протяжении трех дней, после чего и будут определены причины обвала дома. Сейчас рассматриваются несколько версий: возможно нарушение во время сооружения здания, перепланировки подвалов, куда пока еще нет доступа и другие, сообщили в пресс-службе горсовета.

«Мы сейчас работаем над всеми версиями», - отметил городской председатель Николай Романюк.

По его словам, завтра на месте события эксперты будут осматривать квартиры дома, который подвергся частичному разрушению.

Также, как отмечено в сообщении, сегодня до конца дня будут завершены работы по возобновлению водо- и энергоснабжения в доме. В третьем и четвертом подъездах угрозы жизни жителям нет, однако люди выражают опасение оставаться в доме.

Кстати, на некоторое время работы по расчистке завала были приостановлены, поскольку работники МЧС укрепляли одну из стен дома, после чего работы продолжились.

На данный момент жителей первых двух подъездов поселили в гостинице «Свитязь».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Луцке в 04:25 между первым и вторым подъездами дома на улице Ровенской, 109, произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи.

Разрушены 8 квартир. В доме всего 6 подъездов.