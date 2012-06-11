Черниговщина: сильный ветер повредил крыши свыше 50 зданий

В шести районах Черниговской области сильный ветер повредил крыши свыше 50 зданий.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, 10 июня в результате сложных погодных условий (дождь, грозы, порывы сильного ветра), по предварительным данным, были повреждены крыши 53 домов и сооружений на территории Куликовского, Менского, Сосницкого, Нежинского, Бобровицкого, Корюкивского районов, в том числе 47 частных домов, 2 школ, а также дома культуры, сельского совета, детсада и пожарной команды.

Вследствие падения придорожных деревьев было перекрыто движение транспорта по автодорогам: Корюковка – Щорс, Корюковка – Мена (Корюковский район); Куликовка – Кладьковка – Хабаловка (Куликовский район); Оболонье-Понорница, дорога от московской трассы к Коропу (Коропский район).

Повалены около 600 деревьев в Куликовском районе. Значительное количество деревьев повалено возле автодороги М-2 Киев – Москва (от 40-го до 70-го км) на территории Нежинского и Борзнянского районов, свыше 50 деревьев упали в пгт Сосница. Работы по расчистке дорог от поваленных деревьев проведены, движение автотранспорта возобновлено.