В Хмельницкой области под обвалом стены погиб ребенок

09:20, 11 июня 2012
Новости регионов
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Неэксплуатируемое здание

В пятницу в 21.10 в с. Четырбоки Шепетовского района Хмельницкой области на территории неэксплуатируемого здания произошел обвал стены.

Как сообщает пресс-служба МЧС, один ребенок (2001 г. р.) погиб, а еще один (1999 г.р.) госпитализирован в центральную районную больницу.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

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