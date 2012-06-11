В Хмельницкой области под обвалом стены погиб ребенок

В пятницу в 21.10 в с. Четырбоки Шепетовского района Хмельницкой области на территории неэксплуатируемого здания произошел обвал стены.

Как сообщает пресс-служба МЧС, один ребенок (2001 г. р.) погиб, а еще один (1999 г.р.) госпитализирован в центральную районную больницу.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.