В Хмельницкой области корова убила 48-летнюю женщину
09:07, 11 июня 2012Новости регионов
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Умерла в карете скорой помощи
В Хмельницкой области 48-летнюю жительницу села Стриховцы Ярмолинецкого района убила корова.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре территориального управления МЧС в области, трагедия произошла в минувшие сутки.
Потерпевшая женщина от полученных травм умерла в карете скорой помощи.
Сейчас тело гражданки направлено в Ярмолинецкую судебно-медицинскую экспертизу.
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