Винниччина: БМВ столкнулась с грузовиком, погибли 2 человека

На Киевском шоссе при въезде в Винницу в результате столкновения автомобиля «БМВ» с грузовиком «ГАЗ» – погибли два человека.

Об этом УНИАН сообщил начальник сектора профилактической работы управления Госавтоинспекции в Винницкой области Владимир Мотичко.

По его словам, авария произошла около 3.30 утра 8 июня. «Водитель автомобиля «БМВ», двигаясь в направлении Винницы, въехал в фургон грузовика «ГАЗ», который двигался в том же направлении. Сила удара была такова, что автомобиль «БМВ» отбросило через газонную полосу на полосу встречного движения, к счастью, там на тот момент машин не было. У грузовика отвалился фургон и его развернуло в обратном направлении», - рассказал В.Мотичко.

Он отметил, что водитель и пассажир автомобиля «БМВ» погибли на месте ДТП, водитель грузовика-хлебовоза, который ехал в Винницу на завод за хлебом – не пострадал. Грузовик был оборудован газовой установкой, которая могла взорваться от удара.

Чтобы достать тела погибших в аварии, которых зажало в автомобиле, были вызваны сотрудники МЧС.

В.Мотичко добавил, что сейчас устанавливаются личности погибших и проводится экспертиза. Предварительной причиной аварии, он назвал «значительное, в разы, превышение скорости водителем автомобиля «БМВ».