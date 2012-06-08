Возле стадиона „Арена-Львов” нашли мину времен войны

Сегодня во Львове около 11.00 близ стадиона „Арена-Львов” была обнаружена минометная мина времен Второй мировой войны.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь областного управления милиции Светлана Добровольская, мина была обнаружена на улице Стрыйской во время проведения завершающих работ по упорядочению аллеи вокруг стадиона.

„Строители обнаружили минометную мину калибра 82 мм времен Второй мировой войны, которая находилась на расстоянии 500 метров от стадиона. Мина была вывезена и обезврежена. Работы продолжаются”, - отметила С.Добровольская.