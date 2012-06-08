Семьям, дома которых разрушены ураганом, выделили 600 тыс. грн

Луганский городской совет выделил из городского бюджета 600 тыс. грн на выплату компенсаций и покупку строительных материалов для семей, дома которых были разрушены в результате урагана 3 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, такое решение приняли сегодня депутаты горсовета на внеочередной сессии.

Кроме того, мэрия обратилась за материальной помощью в Луганский облсовет, который согласился выделить 700 тыс. грн эти же цели.

Городской совет также просит бизнесменов и предпринимателей оказать материальную помощь пострадавшим. Для этого будет открыт специальный благотворительный счет.

Как сообщал УНИАН, 3 июня в Луганске в результате урагана были обесточены 2 тысячи 94 частных жилых дома. Травмированы 3 человека, в том числе 2 детей.

Кроме того, сильный ветер повалил 450 деревьев. В Артемовском и Каменнобродском районах города были повреждены крыши 102 частных домов.

По предварительным расчетам, без учета г. Александровска и пос. Тепличное, данные по которым уточняются, общая сумма материального ущерба, нанесенного шквалистым ветром в Луганске 3 июня, составила около 5 млн 616 тыс. грн. Окончательные расчеты убытков будут завершены в ближайшие день-два.