В одесской больнице открыли «Окно жизни» для брошенных младенцев

В Одесской городской больнице №3 открыли девятое в Украине «Окно жизни», в котором матери, которые по каким-либо причинам решат отказаться от новорожденных, могут анонимно оставить младенцев без риска для их жизни и здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом социальном проекте приняли участие городской голова Алексей Костусев, начальник Управления здравоохранения горсовета Игорь Шпак, а также представители горбольницы №3.

По словам мэра Одессы, власть берет на себя заботу о сиротах, у «Окна жизни» не установлено ни камер наблюдения, ни охраны.

И.Шпак добавил, что «в минувшем году впервые рождаемость в Одессе превысила смертность. В планах управления здравоохранения - открытие еще одного "Окна жизни" - в Киевском районе города. Здесь также будет размещена информация о том, что можно сделать для ребенка перед тем, как оставить его в горбольнице».

У «Окна жизни» также можно будет найти информацию о том, что человек может сделать для ребенка перед тем, как окончательно принять решение оставить его в «Окне жизни».

Ранее два подобные «Окна жизни» были открыты во Львове, по одному - в Тернополе, Борисполе, Виннице, Киеве, Ривне, Павлограде.