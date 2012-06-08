Многие женщины пренебрегают одним из этапов очищения: кто-то лишь умывается проточной водой, другие, напротив, терпеть не могут умываться, предпочитая лишь косметический демакияж. Неправы все. Очищение должно состоять из трех этапов, — убеждены косметологи. Японские женщины сталкиваются с проблемой морщин около 60 лет. До этого их возраст можно определить лишь по носогубным складкам. И это притом, что к профессиональному уходу они прибегают гораздо реже своих сверстниц из Европы и Америки. Секрет молодости — в правильном очищении, которое японки превращают в настоящий ритуал.

Процедура длится не менее 20 минут (по статистике, американки тратят на демакияж не больше 2-3 минут, а россиянки — 4-6 минут) и состоит из трех и более этапов. Косметологи пристрастия японок поддерживают, подтверждая, что тщательное очищение — первый шаг в борьбе за молодость и сияние кожи. Волшебный рецепт для очищения кожи – смысл точно есть!

Демакияж

Это ежедневное вечернее удаление декоративной косметики, смешанной с секретом сальных и потовых желез. Косметическое молочко предназначено для очищения сухой кожи с неповрежденным липидным барьером и для возрастной кожи. Сливки разработаны для еще более сухой кожи с поврежденным липидным барьером, при шелушении и стянутости. Гель адресован обладательницам жирной кожи. Жидкость для снятия макияжа (по сути — разбавленный водой гель) — для нормальной, сухой и чувствительной кожи и для век. Масло используется для демакияжа век и подходит даже самой раздраженной коже. Процедура демакияжа должна выполняться ежедневно, сразу же после ощущения дискомфорта на лице от декоративной косметики.

Умывание

Удаляет остатки макияжа и косметического средства. Дерматологи настаивают на этой процедуре. Включите ее в косметический уход, даже если вы привыкли после молочка наносить лишь крем. Жидкое мыло — для жирной пористой кожи, склонной к различным высыпаниям. Пенящийся гель — подходит для всех типов кожи. Косметическая пенка или мусс — наиболее универсальное средство: не вызывает раздражения, не сушит кожу и подходит к применению после различных профессиональных косметических процедур. Например, после пилингов и лазерных шлифовок. После умывания обязательно протрите кожу тоником: он восстанавливает РН кожи и служит «проводником» для последующих средств ухода.

Стоп-сигнал

Косметологи даже с одиноким прыщиком не рекомендуют расправляться самостоятельно. Что уж говорить о такой процедуре, как чистка — неправильно сделанная, она может привести к травмам кожи и распространению уже имеющихся воспалений. Тем более дома нам доступен лишь самый грубый метод — чистка ручная.

Глубокое очищение

Даже самый дорогой крем не спасет от морщин и тусклого цвета лица, если вы регулярно не отшелушиваете кожу. Начните процедуру очищения с низкоинтенсивных, щадящих средств. Постепенно повышайте ее «жесткость», руководствуясь реакцией кожи на процедуру. Скрабы — для жирной, грубой кожи, не чаще одного раза в неделю. В качестве абразивных веществ в них используются полистирол, полиэтилен или измельченные фруктовые косточки. Предпочтительнее скрабы с полиэтиленом или полистиролом. Гоммажи действуют очень деликатно и мягко, в их состав входят натуральные аромамасла. Наносить гоммаж нужно подушечками пальцев и аккуратно массировать кожу щеточкой или спонжем. По эффекту такой вид отшелушивания не уступает скрабу, зато, даже тонкая или очень чувствительная кожа не будет травмирована и не покраснеет. Пилинги с энзимами — самый мягкий и не травматичный метод очищения. Как правило, в состав энзимных средств входят натуральные растительные экстракты и антиоксиданты.

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