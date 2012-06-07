Кировоградской области угрожает катастрофа

Оползень обнажил участок водовода «Днепр - Кировоград» и угрожает аварийной ситуацией на магистральной линии.

Об этом сообщает официальный сайт Кировоградской облгосадминистрации со ссылкой на информацию директора водовода «Днепр - Кировоград» Романа Илыка, которую он озвучил на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Критическая ситуация сложилась на участке водовода на территории карьерного разреза «Константиновский» в Александрийском районе. В свое время для беспрепятственной добычи угля открытым способом участок магистрального водовода был перенесен. В настоящее время в связи с влиянием как природных, так и техногенных факторов, произошел оползень, который обнажил этот участок. Если оползни будут продолжаться, это может привести к аварии и полному обезвоживанию водовода.

По словам Р.Илыка, необходимо заново прокладывать около 400 м водной сети, ориентировочная стоимость работ составляет 4 млн. грн, которых предприятие не имеет.

Для изучения серьезности вопроса руководством области решено создать специальную рабочую группу, в состав которой войдут представители ЖКХ, МЧС, водных инспекций и учреждений, а также руководство самого разреза «Константиновский».

Водовод «Днепр - Кировоград» обеспечивает питьевой водой жителей четырех городов областного подчинения: Кировограда, Александрии, Светловодска и Знаменки (около полмиллиона населения). Предприятие имеет долговые обязательства с учетом всех штрафов и санкций на общую сумму 120 млн грн.

31 мая т.г. Кировоградский областной совет дал разрешение водоводу «Днепр - Кировоград» заложить имущество для получения 5 млн. грн банковского кредита, который позволит погасить задолженность по заработной плате перед работниками.