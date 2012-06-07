В Киеве был закрыт вход на станцию метро «Вырлица»

В Киеве 6 июня около 19.45 на станции метро «Вырлица» Сырецко-Печерской линии в результате сильного дождя сработала противопаводковая автоматическая защита.

В связи с этим вход на станцию был автоматически закрыт, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного теруправления МЧС в г. Киеве.

Станция работала как транзитная, вода в помещения не попала.

Данное происшествие на расписание движения поездов не повлияло. От предложенной МЧС помощи метрополитен отказался.

На месте происшествия находились сотрудники ГТУ МЧС в г. Киеве.

Сегодня в 00.15 станция была открыта.