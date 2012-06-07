В Киеве ликвидировали повреждение теплосети

ПАТ «Киевэнерго» ликвидировала повреждение магистральной теплосети на пересечении улиц Анри Барбюса и Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «Киевэнерго», с учетом изношенности теплосети специалисты компании не только ликвидировали образовавшееся повреждение, но и заменили на этом участке 8,5 м теплопровода.

Ремонтные работы были завершены 6 июня почти в полночь. По состоянию на 6.00 7 июня возобновлено горячее водоснабжение всех потребителей. Ведутся работы по благоустройству.

Как известно, 5 июня на пересечении улиц Анри Барбюса и Ивана Федорова (в районе НСК «Олимпийский») была повреждена теплосеть диаметром 700 мм. В результате этого произошла утечка теплоносителя на поверхность на проезжей части. Повреждение произошло в связи с изношенностью теплопровода, возраст которого - 40 лет.

От горячего водоснабжения были отключены 13 потребителей (3 жилых дома, остальные – административные здания).