Тернопольщина: вблизи села выявлены 144 артснаряда

...времен войны

В Тернопольской области вблизи села Редколесье Монастыриского района выявлены 144 артиллерийских снаряда калибра 107 мм времен Второй мировой войны. Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, взрывоопасные предметы выявили вчера пиротехники во время контрольной очистки местности вблизи села, поскольку 4 июня там были найдены 28 боеприпасов. Все найденные боеприпасы – немецкого производства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter