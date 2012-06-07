Тернопольщина: вблизи села выявлены 144 артснаряда
11:13, 07 июня 2012Новости регионов
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...времен войны
В Тернопольской области вблизи села Редколесье Монастыриского района выявлены 144 артиллерийских снаряда калибра 107 мм времен Второй мировой войны.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, взрывоопасные предметы выявили вчера пиротехники во время контрольной очистки местности вблизи села, поскольку 4 июня там были найдены 28 боеприпасов.
Все найденные боеприпасы – немецкого производства.
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