В Днепропетровске 33-летний мужчина угрожал терактами в метро

Сегодня утром в Днепропетровске совместный наряд сотрудников СБУ и милиции задержал 33-летнего местного жителя, который накануне при помощи СМС-сообщения угрожал совершить террористические акты.

Об этом УНИАН сообщили в группе пресса УСБУ в Днепропетровской области.

Злоумышленник послал анонимное СМС-сообщение на телефон доверия Службы безопасности Украины, обнародованный в СМИ для предоставления гражданами информации об обстоятельствах и лицах, причастных к взрывам в Днепропетровске 27 апреля.

Сотрудники СБУ срочно реализовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий и через несколько часов после получения сообщения установили его автора. Им оказался водитель грузового электрокара одного из частных предприятий Днепропетровска.

Злоумышленника задержали на рабочем месте. У него был изъят мобильный телефон, с которого он отправил СМС-сообщение.

Задержанный объяснил, что написал «эсэмэску» из хулиганских мотивов после употребления спиртных напитков.

Выяснилось, что этот гражданин в апреле прошлого года уже был осужден за неправдивое сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Днепропетровске (по ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины) к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Органами милиции решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.

В то же время прокурор Днепропетровской области Наталия Марчук сегодня сообщила журналистам, что злоумышленник требовал 1 млн евро за несовершение терактов, в частности, в Днепропетровском метро.

По словам Н.Марчук, злоумышленник заявил, что имеет «полтонны взрывчатки».

«Возникает вопрос, почему после задержания 4 подозреваемых во взрывах в Днепропетровске не отменена антитеррористическая операция? Как видите, дураков, которые анонимно угрожают терактами, еще хватает», - отметила прокурор Днепропетровской области.