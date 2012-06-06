В Киеве презентована Всеукраинская благотворительная инициатива «Рука помощи». Проект реализуется Международной ассоциацией благотворителей и Всеукраинским благотворительным фондом «Институт социальных проектов».

Представил инициативу на пресс-конференции в УНИАН председатель Наблюдательного совета Фонда «Институт социальных проектов», народный депутат Украины Владимир Каплиенко.

По его словам, проект создает условия для повышения уровня инициативности сельских общин в сфере медицинской защиты. Он отметил, что сельские жители в Украине сегодня практически перестали заботиться о своем здоровье.

“Акция, которую мы сегодня презентуем, не имеет никаких альтернатив, и никаких примеров при реализации на территории нашего государства. Это первая и сама мощная инициатива в этом направлении”, - утверждает В.Каплиенко.

“Инициативность территориальных общин – это, на наш взгляд, единственный на сегодняшний день выход из ситуации, когда государство не способно выполнять свои обязательства, в частности, в сфере медицинского обеспечения... Главная направленность нашей инициативы - это повысить уровень диспансеризации сельского населения, привить им потребность профилактических ежегодных осмотров, по меньшей мере, забота о собственном здоровье, и проведение ряды инициатив, которые позволили бы в дальнейшем сельской территориальной общине, в частности, с представителями, которые возглавляют ее и теми лидерами общего мнения, которые ведут эти территориальные общины, не потерять собственное здоровье”, - сказал В.Каплиенко.

К проекту также привлечены 11 благотворительных фондов и медучреждения из разных регионов Украины.

Фонд «Институт социальных проектов» презентовал сегодня модель партнерства благотворителей и общин, а также результаты реализованных четырех “пилотных” акций, которые были уже проведены в рамках инициативы в Житомирской области (Андрушевка, Ружин, Попельня, Бердычев). В этих районах были обследованы разными медицинскими специалистами свыше 6 тыс. пациентов, а также проведено анкетирование относительно результатов исследований, относительно качества жизни и сельской медицины.

По словам В.Каплиенко, на сегодняшний день в медучреждениях населенных пунктов критически не хватает специалистов, хотя есть медоборудование, но на нем некому работать. Как выход территориальной общине предлагается организовывать по обоюдному согласованию приезды специалистов по городам для плановых обследований, а также организовать закупку медпрепаратов для своего населенного пункта в районных центрах и городах за счет создания касс взаимопомощи.

По замыслу организаторов инициативы, результатом двухгодичного проекта планируется: повышение показателей медицинских обследований (диспансеризации); формирование касс взаимной помощи; объединение инициативы сельских жителей с возможностями органов местного самоуправления (на 30 % сельской местности).

Организаторы поблагодарили медиков и благотворителей, которые приняли участие в пилотных проектах, и призвали всех небезразличных поддержать реализацию проекта.