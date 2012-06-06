В Запорожской области под оползнем погиб 25-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Запорожской области, трагедия произошла возле кладбища села Натальевка Запорожского района Запорожской области.

«Сообщение в службу спасения «101» поступило от двух мужчин вечером 4 июня. Звонившие сообщили, что вблизи местного кладбища в траншее глубиной 5 м произошел оползень. В момент происшествия в траншее находился мужчина, которого засыпало землей», - сообщили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС, на место ЧП в срочном порядке прибыли спасатели и работники КП «Водоканал». Для проведения работ привлекли бульдозер и экскаватор.

«Из-за наступления темного времени суток поисковые работы прекратились и возобновились утром 5 июня. Около 17.00 во вторник тело 25-летнего местного жителя подняли на поверхность и передали для проведения судмедэкспертизы», - рассказали в МЧС.