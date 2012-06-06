Непогода натворила бед в Тернопольской и Черновицкой областях

В Тернопольской и Черновицкой областях ливни с градом нанесли ущерб 20 населенным пунктам.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, вчера, 5 июня, в десяти населенных пунктах Борщевского и Залещицкого районов Тернопольской области сильным дождем с градом частично повреждены крыши 75 частных жилых домов и 4 объектов социально-бытовой сферы, разбиты окна в 84 домах, дождевой водой подтоплены 12 подвалов.

В тот же день в 10 населенных пунктах Кицманьского и Заставневского районов Черновицкой области дождевыми стоками подтоплены 48 подвалов жилых домов, заилены 103 огорода. Градом поврежены сельскохозяйственные культуры на 330 приусадебных участках. Заилены и повреждены 9,5 км гравиевого и 50 м асфальтового покрытия улиц.

Подразделениями МЧС, бригадами облэнерго и коммунальными службами проводятся работы по ликвидации последствий ненастья. Рабочими группами уточняются убытки.

Ситуация находится на контроле Территориальных управлений МЧС в Тернопольской и в Черновицкой областях.