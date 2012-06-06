6-летняя девочка упала в канализационный колодец в Донецке
13:59, 06 июня 2012Новости регионов
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Все обошлось...
В Донецке бойцы МЧС спасли 6-летнюю девочку, упавшую в неработающий канализационный колодец.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, по просьбе местных жителей Буденовского района Донецка на место происшествия выехали спасатели МЧС. С помощью лестницы они спустились в колодец и помогли ребенку подняться на поверхность.
В Центре пропаганды корреспонденту УНИАН уточнили, что «с ребенком все обошлось, и он был передан в руки матери».
От Главного территориального управления привлекалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.
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